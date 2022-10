Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - E-Scooter weg

Am Mittwoch stahl ein Unbekannter ein E-Scooter in Blaustein.

Ulm (ots)

Der Jugendliche stellte gegen 7.25 Uhr seinen E-Scooter in der Felsenstraße bei den dortigen Fahrradständern des Schulzentrums ab. Er schloss das Fahrzeug mit einem Ringschloss ab. Als der Besitzer gegen 11.15 Uhr wieder zurückkam, war der Scooter weg. Ein Unbekannter stahl ihn wohl. Von einem Zeugen wurde am Vormittag eine verdächtige Person gesehen. Der Mann hatte einen Bolzenschneider dabei und ging in Richtung Fahrradcarport. Der graue Scooter ist vom Hersteller Ninebot und hat das Kennzeichen 111 MFC. Die Polizei Blaustein hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem E-Scooter und dem Dieb. Zeugen können sich unter Tel. 07304/80370 melden.

Hinweis:

Sichern Sie Kleinfahrzeuge vor Diebstahl. Oft werden leichte Fahrzeuge von Dieben einfach weggetragen. Schießen Sie Ihr Fahrzeug an einem festen Fahrradständer oder einem anderen fest verankerten Gegenstand an. Den besten Diebstahl-Schutz bieten stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser. Achten Sie beim Kauf auf Qualität: Wählen Sie ein zertifiziertes Schloss mit massivem Schließsystem aus hochwertigem Material. Weitere Tipps erhalten sie im Internet unter www.polizeiberatung.de.

Bernd Kurz, Tel.: 0731/188-1111

