POL-PDNW: Freinsheim - Stadtmauerfest

Weisenheim am Sand (ots) - Am Freitag, den 15.07.2022, gegen 23:30 Uhr, kam es in der Ritter-von-Geißler-Straße in Weisenheim am Sand zu einer Verkehrsunfallflucht. Laut Zeugenangaben habe der flüchtige VW-Fahrer die Ritter-von-Geißler-Straße aus Fahrtrichtung Freinsheim kommend mit überhöhter Geschwindigkeit befahren und sei hierbei nach rechts von der Fahrbahn ...

mehr