Am Mittwoch verursachte ein 34-Jähriger einen Unfall bei Ochsenhausen.

Gegen 22 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit einem VW auf der K 7569 von Hattenburg nach Mittelbuch. In Mittelbuch, an der Einmündung in die Steinhauser Straße, fuhr er geradeaus weiter über die Straße und auf einen Gehweg. Dort kollidierte er mit einer angrenzenden Mauer sowie einer Straßenlaterne. Der Mann versuchte anschließend in Richtung Rottum weiterzufahren. Nach wenigen Metern verließ er jedoch sein Auto und ging zu Fuß weiter. Weit kam er nicht. Eine Zeugin, die den Mann am Boden liegend antraf, verständigte die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der Mann wohl zu viel getrunken hatte. In einer Klinik musste er eine Blutprobe abgeben. Sie beschlagnahmten seinen Führerschein. Der 34-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 7.000 Euro.

Die Polizei warnt:

Wer mit Alkohol fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

