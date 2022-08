POL-EN: Einbruch in Baucontainer

Gevelsberg (ots) - Am 06.08.2022, gegen 08:30 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Rennradfahrer aus Bergisch Gladbach die Hagener Straße in Fahrtrichtung Hagen. In Höhe des Bahnüberganges im Bereich der Breddestraße verlor der 70-jährige beim Überqueren der Schienen die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte und wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

