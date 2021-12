Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Mutmaßliche Einbrecher fliehen in Tiefenbach mit Kölner Opel Astra

Polizei sucht dringend Zeugen

Dillenburg (ots)

Braunfels-Tiefenbach: Die Wetzlarer Kriminalpolizei bittet bei der Fahndung nach drei Einbrechern um Mithilfe. Diese waren gestern (01.12.2021) in Tiefenbach mit einem in Köln zugelassenen silberfarbenen Opel Astra unterwegs.

Zwischen 16.10 Uhr und 18.45 Uhr hebelten Unbekannte in der Forsthausstraße an dem Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses. Offensichtlich verschreckte ein Hund die Einbrecher. Der hatte durch Bellen auf sich aufmerksam gemacht und so die Diebe verjagte.

Ein Zeuge beobachtete in diesem Zeitraum im Bereich des Verbindungsweges zwischen "Kammerwies" und Forsthausstraße, wie zwei Männer über eine Hecke ein Grundstück verließen und in Richtung "Kammerwies" davonrannten. Kurz darauf kletterte eine dritte Person über das Gartentörchen des Grundstücks und lief in die gleiche Richtung davon. Letztlich bestieg das Trio einen silberfarbenen Opel Astra Kombi mit Kölner Zulassung (K-Kennzeichen) und fuhr ohne Licht in Richtung B 49 davon. Die Männer waren zwischen 20 und 40 Jahre alt und komplett dunkel gekleidet. Einer von ihnen hatte sehr lichtes Haar am Hinterkopf, fast eine Glatze.

Die Polizei sucht dringend weitere Zeugen und fragt:

- Wem ist der silberfarbene Opel Astra Kombi mit Kölner Kennzeichen in den vergangenen Tagen noch aufgefallen? - Wer hat die drei Männer beobachtet und kann weitere Angaben zu ihnen machen? - Wem sind weitere Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang in Tiefenbach aufgefallen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell