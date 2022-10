Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - Dieb in der Umkleide

Ein Sportler wurden am Dienstagabend in Deggingen bestohlen.

Ulm (ots)

Zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr muß sich der Dieb in die Umkleide in der Sportstätte in der Jahnstraße geschlichen haben. Er fand in einer Jackentasche den Geldbeutel und nahm ihn mit. Die Polizei aus Deggingen ermittelt jetzt wegen des Diebstahls und sucht Zeugen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefon-Nr. 07334/924990.

Die Polizei rät: Zu Freizeit, Sport und Spiel Wertsachen, Schmuck, Schecks oder größere Geldbeträge gar nicht erst mitnehmen. Unverzichtbare Wertsachen nicht unbeaufsichtigt lassen. Schließfächer oder Garderobenschränke nutzen. Schlüssel dazu am Körper tragen. Verdächtige Personen in Umkleideräumen ansprechen, die Aufsicht darauf hinweisen. Auch Umkleidekabinen abschließen. Mehr Tipps unter www.polizei-beratung.de.

++++2020247

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell