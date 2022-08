Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: 8. Meldung zu "Gottenheim - 14-jähriges Mädchen vermisst" Hier: Gemeinsame PM der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums FR - Übernahme des Ermittlungsverfahrens durch die StA Gießen

Die Staatsanwaltschaft Gießen hat das Ermittlungsverfahren im Fall der getöteten Ayleen aus Gottenheim übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die 14-Jährige in Hessen zu Tode gekommen ist. Die genauen Todesumstände sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Da der Schwerpunkt der weiteren Ermittlungen und des Gesamtverfahrens in Hessen liegt, wurde das bisher bei der Staatsanwaltschaft Freiburg geführte Verfahren an die Staatsanwaltschaft Gießen übergeben, in deren Bezirk der Leichnam der 14-Jährigen gefunden wurde.

Die Federführung der polizeilichen Aufgaben auf dem Gebiet der Strafverfolgung wurde im Zuge der Verfahrensübernahme an das Polizeipräsidium Mittelhessen abgegeben. Die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Freiburg wird die Ermittlungen der hessischen Behörden unterstützen. Medienanfragen zu diesem Fall sind ab sofort an das Polizeipräsidium Mittelhessen sowie die Staatsanwaltschaft Gießen zu richten.

oec

7. Meldung vom 01.08.2022:

Die Staatsanwaltschaften Freiburg und Gießen sowie das Polizeipräsidium Freiburg und das Landeskriminalamt Hessen haben am Montag, 01.08.2022, bei einer Pressekonferenz in Freiburg über den aktuellen Ermittlungsstand im Fall der getöteten 14-Jährigen aus Gottenheim informiert.

Leitender Oberstaatsanwalt Dieter Inhofer, Leiter Staatsanwaltschaft Freiburg: "Am Donnerstag letzter Woche, also am 28.07.2022, gelang es dank umfangreicher Ermittlungen festzustellen, dass Ayleen noch am Abend des 21.07.2022 von einer männlichen Person in dessen Pkw nach Hessen gebracht wurde. Gegen diese Person richtet sich der dringende Tatverdacht. Die Fahrt führte zum Teufelsee im Wetteraukreis in Hessen, wo ein längerer Aufenthalt in der Nacht zum Freitag, 22.07.2022, festgestellt werden konnte. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse wurde am Freitag, 29.07.2022, das Gebiet des Sees abgesucht." Durch die Staatsanwaltschaft Freiburg wurde am 28.07.2022 die Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen angeordnet.

Am Freitagnachmittag, 29.07.2022, wurde bei einem Überflug eines Polizeihubschraubers der hessischen Polizei ein auf dem See treibender Leichnam entdeckt und von Kräften des Polizeipräsidiums Mittelhessen geborgen.

Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger, Staatsanwaltschaft Gießen, Abteilungsleiter und Dezernent für Kapitaldelikte: "Die Staatsanwaltschaft Gießen konnte durch die unverzügliche Anordnung der Obduktion bereits 24 Stunden nach dem Leichenfund wichtige Erkenntnisse an die Ermittlungsbehörden in Freiburg übermitteln. Außerdem konnte die Verstorbene mittels DNA-Analyse noch am Samstagabend (30.07.2022) zweifelsfrei identifiziert werden."

Zur Festnahme des Beschuldigten sagte Andreas Röhrig, Präsident Landeskriminalamt Hessen: "Die Wohnungsdurchsuchung wurde durch eine hessische Spezialeinheit durchgeführt - der Beschuldigte und die zu dem Zeitpunkt Vermisste konnten jedoch nicht in der Wohnung angetroffen werden. Während der Maßnahme wurden aber Gegenstände aufgefunden, welche augenscheinlich der Vermissten zugeordnet werden konnten. Durch die hiernach durchgeführten umfangreichen Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen konnte der Beschuldigte am Freitagmorgen, 29.07.2022, durch operative Kräfte im Bereich OT Köppern (Friedrichsdorf / Westhessen) festgenommen werden.

Leitender Oberstaatsanwalt Dieter Inhofer, Leiter Staatsanwaltschaft Freiburg: "Es handelt sich um einen 29-jährigen deutschen Staatsangehörigen, der als Jugendlicher im Jahr 2007 wegen eines versuchten Sexualdelikts in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wurde. Die Unterbringung dauerte 10 Jahre und wurde 2017 beendet."

Ermittelnde Oberstaatsanwältin Franziska Scheuble, Staatsanwaltschaft Freiburg: "Gegen den Beschuldigten wurde am 29.07.2022 vom Amtsgericht Freiburg Haftbefehl erlassen. Nach seiner Festnahme am Freitagmorgen (29.07.2022) in Frankfurt wurde der Beschuldigte am 30.07.2022 nach Freiburg verbracht. Hier wurde ihm beim Amtsgericht der Haftbefehl eröffnet. Der Tatvorwurf lautet auf Entziehung Minderjähriger, sexuelle Nötigung und Mord in Verdeckungsabsicht. Der Beschuldigte befindet sich seither in Untersuchungshaft."

Franz Semling, Präsident des Polizeipräsidiums Freiburg: "Das Polizeipräsidium Freiburg, das Polizeipräsidium Einsatz und die Kolleginnen und Kollegen der hessischen Polizei, aber auch die Angehörigen der Blaulichtfamilie haben alles versucht, um Ayleen möglichst lebend zu finden. Ich möchte Ihnen allen von Herzen für Ihren Einsatz danken. Gleichwohl bleibt die Erkenntnis, dass wir nach allem was wir derzeit wissen, leider keine Chance hatten, Ayleen rechtzeitig und lebend zu finden. Das ist bitter für alle, die alles gegeben haben, und muss erst verarbeitet werden."

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei sind weiterhin in vollem Gange. Leitender Kriminaldirektor Arno Englen, Leiter Kriminalpolizeidirektion Polizeipräsidium Freiburg "Wir sprechen heute über einen Ermittlungsstand von 72 Stunden mit einer Festnahme und naturgemäß noch vielen offenen Fragen. Unsere Ermittlungsgruppe führt ihre Arbeit mit Hochdruck und unter der gebotenen Sorgfalt fort."

Oec

Fünfte Nachtragsmeldung:

Die gerichtsmedizinische Untersuchung hat ergeben, dass es sich bei der im Wetteraukreis in Hessen aufgefundenen toten Person um die vermisste 14-Jährige aus Gottenheim handelt. Die Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen. Die Polizei bittet darum, Lichtbilder und Personendaten nicht weiter zu veröffentlichen.

Für Montag, 01.08.2022, ist eine Pressekonferenz vorgesehen. Eine Einladung an die Medienschaffenden ergeht gesondert.

Wir bitten um Verständnis, dass Fragen, die das Ermittlungsverfahren betreffen, erst bei der Pressekonferenz beantwortet werden können.

Stand: 30.07.2022, 20.30 Uhr

oec

Vierte Nachtragsmeldung:

Nach dem Fund eines weiblichen Leichnams im Wetteraukreis in Hessen soll eine gerichtsmedizinische Untersuchung Klarheit zur Identität und Todesursache der aufgefundenen Person bringen. Weitere belastbare Informationen können erst nach Abschluss dieser Maßnahme veröffentlicht werden.

Wir bitten um Verständnis dafür, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Details zum Ermittlungsverfahren veröffentlicht werden können.

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Freiburg wird die Öffentlichkeit weiterhin offensiv informieren.

Stand: 30.07.2022, 14 Uhr

oec

Dritte Nachtragsmeldung:

Am heutigen Freitag, 29.07.2022, wurde im Wetteraukreis in Hessen eine tote weibliche Person gefunden. Es ist nicht geklärt, ob es sich um die vermisste 14-Jährige aus Gottenheim handelt. Die Identifizierung des Leichnams steht noch aus. Es wird nachberichtet.

Stand: 29.07.2022, 20 Uhr

oec

Zweite Nachtragsmeldung:

Stand: 26.07.2022 13:30 Uhr

Die Polizei sucht weiterhin mit Hochdruck nach der vermissten 14-jährigen Ayleen aus Gottenheim. Einem Zeugenhinweis zufolge, soll sich das Mädchen am Tag ihres Verschwindens, Donnerstag, 21.07.2022, vermutlich im Zeitraum 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr auf der Stadtbahnbrücke am Hauptbahnhof Freiburg aufgehalten haben. Sie soll dabei in Begleitung eines etwa gleichaltrigen Mädchens, ca. 175 cm groß, mit langen braunen Haaren, bekleidet mit einer schwarzen Hot-Pant und bauchfreiem Oberteil oder Top gewesen sein.

Einem weiteren Zeugenhinweis zufolge soll das Mädchen am Donnerstag, 21.07.2022 gegen 21.30 Uhr auf der Landstraße zwischen Waltershofen und Gottenheim gesehen worden sein. Hier sucht die Polizei nach einem möglichen Zeugen, welcher zu dieser Zeit die Straße mit seinem Fahrrad befuhr und das Mächen gesehen haben müsste. Beschreibung: 45-50 Jahre, kurze graue Haare, verwaschenes T-Shirt. Er hatte einen schwarz-braunen, mittelgroßen, kurzhaarigen Hund mit sich.

Beide Personen werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, entweder telefonisch unter 0761/882-2888 oder über jede beliebige Polizeidienststelle.

Oec

Erste Nachtragsmeldung:

Stand: 24.07.2022, 15:30 Uhr

Nach wie vor sucht die Freiburger Polizei intensiv nach der seit Donnerstag, dem 21.07.2022, vermissten 14-jährigen Ayleen [Name gelöscht] aus Gottenheim.

Trotz zahlreicher Hinweise konnte der Aufenthalt des Mädchens bislang nicht ausfindig gemacht werden. Über das ganze Wochenende waren mehr als 100 Polizeibeamte/innen mit der Suche und den Ermittlungen nach der 14-Jährigen beschäftigt.

Hierbei wurde das Polizeipräsidium Freiburg auch von Beamten und Beamtinnen des Landeskriminalamtes und des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt. Bei den Suchmaßnahmen wurden zudem polizeiliche Hundeführer sowie der Polizeihubschrauber eingesetzt.

Es liegen bislang keine Hinweise vor, dass das Mädchen Opfer einer Straftat geworden ist. Die Kriminalpolizei ermittelt mit Hochdruck in alle Richtungen.

Möglicherweise hielt sich die Vermisste, ggf. auch in Begleitung, am Donnerstagnachmittag, dem 21.07.2022, im Bereich des nördlichen Tunibergs auf.

Sehr interessiert ist die Polizei hierbei an möglichen Beobachtungen auf oder im Sichtbereich des "Tuniberghöhenweges", südlich von Gottenheim.

Personen, die hierzu, aber auch sonstige Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761/882-2888 rund um die Uhr)in Verbindung zu setzen.

Die bestehende Öffentlichkeitsfahndung ist über den Link: [Link gelöscht] abrufbar.

Ayleen [Name gelöscht] wird wie folgt beschrieben:

14 Jahre alt, mit optisch altersentsprechendem Aussehen, dunkelbraune lange Haare. Am Donnerstag, 21.07.2022, war sie bekleidet mit auffälligen weißen Turnschuhen der Marke Nike Air Max, einer schwarzen kurzen Leggings (Länge bis ca. oberhalb der Knie, "3/4-Länge") und einem bauchfreien Trägertop in mittelgrauer Farbe. Vermutlich trägt sie einen beigefarbenen Kapuzenpullover (Hoodie) bei sich

(Beispielfoto des Hoodies siehe Anlage).

sk

Ursprungsmeldung:

Gottenheim - Seit Donnerstagabend, 21.07.2022, wird die 14-jährige Ayleen [Name gelöscht] aus Gottenheim vermisst. Das Mädchen verließ gegen 18 Uhr zu Fuß das Elternhaus und ist seither telefonisch nicht mehr erreichbar und unbekannten Aufenthalts.

Die Vermisste ist 14 Jahre alt, mit optisch altersentsprechendem Aussehen und hat dunkelbraune lange Haare. Gestern Abend beim Verlassen des Elternhauses war sie bekleidet mit auffälligen weißen Turnschuhen der Marke Nike, einer schwarzen kurzen Leggings (Länge bis ca. oberhalb der Knie), einem bauchfreien Trägertop in mittelgrauer Farbe. Vermutlich trägt sie einen beigefarbenen Kapuzenpullover (Hoodie) mit sich.

Hinwendungsorte sind bislang nicht bekannt. Derzeit finden verschiedene Maßnahmen und Überprüfungen zum Auffinden der Vermissten statt.

Lichtbilder der Vermissten können hier eingesehen werden: [Link gelöscht]

Sachdienliche Hinweise zum Vermisstenfall nimmt die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761/882-2888) rund um die Uhr entgegen.

