Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Nachtrags-

Abschlussmeldung zum Verkehrsunfall auf der BAB 61 von heute Morgen

Gem. Mendig, BAB 61, FR Nord (ots)

Heute gegen 07.55 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall kurz hinter der AS Mendig. Eine 20jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem Kleinwagen den Einfädelungsstreifen / rechten Fahrstreifen der AS Mendig in Fahrtrichtung Köln. Sie zog ohne Beachtung des rückwärtigen Verkehrs auf den zweiten von drei Fahrstreifen, übersah den hier fahrenden Lkw und kollidierte seitlich mit diesem. Durch den Zusammenstoß kam ihr Fahrzeug ins Schleudern und schließlich auf dem mittleren / linken Fahrstreifen zum Stehen. Ein weiterer Pkw überfuhr Fahrzeugteile und wurde ebenfalls leicht beschädigt.

Aufgrund der zunächst unklaren Meldung wurde vorsorglich ein Rettungswagen, sowie die Feuerwehr alarmiert. Gleichzeitig wurde durch die Rettungsleitstelle auch ein Rettungshubschrauber entsandt.

Vor Ort stellte sich glücklicherweise heraus, dass keiner der Unfallbeteiligter verletzt wurde. Die Schadenshöhe dürfte im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen.

Aufgrund der beschädigten Fahrzeuge wurde die Fahrtrichtung Nord kurzzeitig komplett gesperrt. Nach ca. 15 Minuten konnte der rechte Fahrstreifen wieder frei gegeben werden. Der beschädigte Kleinwagen wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme kam es zu einem Rückstau von ca. 2 km.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell