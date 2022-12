Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen

Nentershausen (ots)

Am 14.12.2022 kam es gegen 14:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Köln. Zwischen der AS Diez und dem Parkplatz Nentershausen bemerkte der Fahrzeugführer eines Klein Lkw mit Aufbau das vor ihm liegende Stauende auf dem rechten Fahrstreifen zu spät. Im letzten Moment versuchte er noch nach links auszuweichen, touchierte jedoch mit der rechten Fahrzeugfront die linke Seite eines Sattelanhängers. Durch den Zusammenstoß wurde der komplette Kastenaufbau des Klein Lkw abgerissen und landete auf dem mittleren Fahrstreifen. Das Fahrzeug kam zudem ins Schleudern und prallte schließlich erneut gegen das Heck eines weiteren Fahrzeuges, welches sich ebenfalls auf dem rechten Fahrstreifen befand. Dieses wurde hierdurch nach vorne gedrückt, wodurch drei weitere Pkw aufeinander geschoben wurden. Der Fahrer des Klein Lkw wurde leicht verletzt. An den restlichen unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein weiterer Pkw fuhr über Trümmerteile, wodurch ebenfalls ein Schaden an diesem entstand.

An der Unfallstelle befand sich über 200 Meter und über alle drei Fahrstreifen ein massives Trümmerfeld. Aufgrund dessen musste der Streckenabschnitt zunächst voll gesperrt werden, um weitere Gefahren für den fließenden Verkehr ausschließen zu können. Der Verkehr wurde entsprechend vorgewarnt und teilweise an der Anschlussstelle Diez abgeleitet. Die Fahrbahn konnte nach intensiven Aufräumarbeiten der Autobahnmeisterei schließlich sukzessive freigegeben werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

