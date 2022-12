Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 17-Jähriger bei Wildunfall leicht verletzt

Wenden (ots)

Ein Wildunfall hat sich am Freitag (2. Dezember) gegen 07:50 Uhr auf der K 11 ereignet. Als der 17-jährige Kradfahrer die Kreisstraße in Richtung Wenden befuhr, kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Der Leichtkraftradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Tier. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich. Er begab sich mit einer Erziehungsberechtigten im Anschluss an die Unfallaufnahme in ärztliche Behandlung. An dem Leichtkraftrad entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Das verstorbene Reh wurde vom Jagdausübungsberechtigten abgeholt.

