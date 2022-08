Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.08.2022 mit einem Berichten aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Tankstelle ausgeraubt - Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Heilbronn am Mittwochnachmittag nach Zeugen. Gegen 16 Uhr betrat ein Unbekannter die Tankstelle in der Gymnasiumstraße. Im Inneren bedrohte er die Angestellte mit einer Waffe und forderte die Frau auf, ihm das Bargeld aus der Kasse auszuhändigen. Anschließend flüchtete der Täter mit seiner Beute in Richtung "Alter Friedhof".

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

- Circa 1,85 Meter groß - Schlanke Statur - Dunkle Augenfarbe und Augenbrauen - Bleiche Haut - Sprache: Akzentfreies Deutsch - Bekleidet mit einer grau-silbernen Trainingsjacke - Trug zur Tat eine Sturmhaube und Handschuhe

Die Kriminalpolizei Heilbronn bittet Zeugen der Tat oder Personen, die Angaben zu dem Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell