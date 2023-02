Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Farbschmierereien

Aalen (ots)

Korb: mehrere Farbschmierereien, Zeugen gesucht

Unbekannte beschmierten an der Kreuzung Mansler Straße zur Winnender Straße eine dortige Werbetafel, indem sie mit schwarzer Farbe zwei Graffiti-Schriftzüge anbrachten. Der gleiche Schriftzug wurde an der PWC-Anlage am Rastplatz "Korber Kopf" der Bundesstraße 14 festgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Tatzeitraum erstreckte sich vermutlich bereits über das vergangene Wochenende. Hinweise auf die Vandalen nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151/9500 entgegen.

Weinstadt: Parkplatzrempler

Samstagnachmittag gegen 15.45 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Kalkofenstraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 75-jähriger BMW-Fahrer streifte beim Vorbeifahren den VW Passat eines 34-Jährigen, wodurch an beiden Fahrzeugen ein Schaden von 3.000 Euro entstand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Winnenden: Hundebesitzer bewahrt Vierbeiner vor Zusammenstoß

Bei dem Vorhaben seinen Hund vor einem Zusammenstoß mit einem abbiegenden Pkw zu bewahren, wurde ein 38-Jähriger Fußgänger am Samstag leicht verletzt. Er hatte sich gegen 12.45 Uhr mit einem weiteren Passanten und seinem Hund in der Schloßstraße an der Einmündung zur Markstraße befunden. An dieser Kreuzung bog zeitgleich ein 66-jähriger BMW-Fahrer ab. Um dem Abbiegenden Platz zu schaffen, gingen die beiden Hundebesitzer auf die Seite. Ein Vierbeiner blieb jedoch an der Straße stehen und wäre vom fahrenden Pkw erfasst worden. Sein Herrchen reagierte prompt und stellte sich vor den BMW, wodurch er mit der Stoßstange kollidierte, zu Fall kam und sich leicht verletzte. Sein Hund blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.

Kernen im Remstal: Fußgängerin übersehen

In der Waiblinger Straße kam es Samstagabend gegen 18.45 Uhr an einem Fußgängerüberweg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 80-jähriger Verkehrsteilnehmer hatte die querende Passantin übersehen und erfasste diese mit der Stoßstange seines Ford C-Max. Die 18-Jährige erlitt hierdurch eine leichte Verletzung am Bein und klagte über Schmerzen. Sie wurde zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand kein Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell