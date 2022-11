Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen/ Lkr. Tuttlingen) Mit über 2 Promille Unfall gebaut

Wehingen (ots)

Am Montagabend ist es kurz vor 21 Uhr auf der Reichenbacher Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 16.000 Euro entstanden ist. Ein 47-jähriger Fahrer eines BMW X5 fuhr auf der Reichenbacher Straße aus Richtung Harras herkommend in Richtung Innenstadt. Hierbei kam der Autofahrer nach links von der Straße ab und prallte mit einem im Gegenverkehr am rechten Fahrbahnrand abgestellten Opel Astra eines 37-Jährigen zusammen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Autofahrer fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille, weshalb der 47-Jährige eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit. Abschlepper kümmerten sich um diese. Die Polizei schätzt die am BMW und am Opel entstandenen Sachschäden auf eine Höhe von je rund 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell