Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Zwei leicht verletzte Autofahrer bei Unfall auf der Alleenstraße

Tuttlingen (ots)

Zwei leicht verletzte Au0fahrer und ein Blechschaden in Höhe von insgesamt 14.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagmorgen kurz nach 8 Uhr im Kreuzungsbereich der Alleenstraße und der Königsstraße ereignet hat. Eine 19-jährige Fahrerin eines VW Golf war auf der Alleenstraße von der Neuhauser Straße herkommend unterwegs und bog nach links in die Königstraße ein. Hierbei prallte die junge Frau mit einem entgegenkommenden 25 Jahre alten Fahrer eines Honda Civic zusammen, der die Alleenstraße aus Richtung der Hermannstraße kommend befuhr. Die Ampel zeigte für beide Autofahrer Grünlicht an. Durch die Wucht des Zusammenstoßes verletzten sich die 19-Jährige und der 25-Jahre alte Mann leicht. Rettungswagen brachten die Verletzten in eine Klinik. Die Polizei schätzt die am VW und am Honda entstandenen Sachschäden auf je rund 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell