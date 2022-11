Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck/ Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der B 311- Zeugen gesucht

Neuhausen ob Eck (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es kurz nach 11 Uhr auf der Bundesstraße 311 zwischen Neuhausen und Worndorf zu einem Unfall mit Blechschaden gekommen. Ein 70-jähriger Mann fuhr mit einem BMW X5 auf der B 311 von Meßkirch kommend in Richtung Tuttlingen. Zirka einen Kilometer vor der Abzweigung in Richtung Neuhausen scherte der Mann nach links aus, um eine vor ihm fahrende Fahrzeugkolonne, drei Autos und einen Lastwagen, zu überholen. Gleichzeitig setzte eine hinter dem Lastwagen fahrende 61-Jährige Fiat-Fahrerin zum Überholen an. Daraufhin streiften sich die beiden Wagen. Während der 70-Jährige seinen BMW nach dem Unfall anhielt, fuhr die 61-Jährige ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, einfach weiter. Verletzt wurde niemand. Sowohl der BMW, an dem ein Schaden in Höhe von rund 9.000 Euro entstand, als auch der Fiat, dessen Beschädigungen die Polizei auf rund 3.000 Euro schätzte, blieben fahrbereit. Aufgrund von nicht übereinstimmend geschilderten Unfallhergängen der beiden Autofahrer bittet die Polizei Personen, die Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht haben, sich beim Polizeiposten Mühlheim, Tel. 07463 9961-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell