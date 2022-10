Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Kraftfahrer berauscht am Steuer

Cuxhaven (ots)

Hemmoor/Hechthausen/Lamstedt/Osten. Im Lauf des vergangenen Wochenendes musste die Polizei Hemmoor mehrfach einschreiten, weil Kraftfahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss standen.

Nach einer Auseinandersetzung im häuslichen Umfeld setzte sich ein 37jähriger Mann aus Hemmoor am Samstag gegen 02.55 Uhr hinter das Steuer seines VW und befuhr damit unter anderem die Stader Straße (B73) in Hemmoor. Bei der Überprüfung durch die Polizei wurden Anzeichen für Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille.

Am Sonntag gegen 02.45 Uhr wurden dann die Beamten auf einen 32-jährigen Mann aus der Samtgemeinde Hemmoor aufmerksam, den sie im Bereich der Wischer Straße in Hechthausen überprüften. Auch hier war es zuvor zu Streitigkeiten gekommen, bei denen Alkohol eine Rolle spielte. Der Mann nutzte seinen Opel im öffentlichen Straßenverkehr obwohl er unter Alkoholeinwirkung stand. Der Vortest ergab einen Wert von ebenfalls über 1,3 Promille.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Sonntag gegen 08.20 Uhr auf der Straße vor dem Moor in Lamstedt stellte Polizei Hemmoor Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung bei einem 23-jährigen Mann aus der Börde Lamstedt fest. Er war mit seinem VW auf der L 116 unterwegs. Die Anzeichen der Beeinflussung waren so deutlich, dass es eines Drogenvortests nicht bedurfte, um eine Blutprobe gegen den Mann anzuordnen.

Am Sonntag kam es dann in Osten, Schüttdamm zu einem Verkehrsunfall, an dem eine 24-jähriger Rumäne beteiligt war. Dieser war mit seinem Baufahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit die B 495 entlanggefahren und kam dann in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier stieß er gegen mehrere Verkehrsschilder und setzte die Fahrt dennoch fort. Dieser Unfall wurde von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei informierte. Die Beamten stellten bei der anschließenden Kontrolle fest, dass der 24-jährige unter Alkoholeinwirkung stand und der Atemalkoholtest wiederum einen Wert von über 1,3 Promille auswies.

In allen vier Fällen wurden den Fahrern auf Anordnung der Polizei eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Den beiden über 30-jährigen Männern wurde zu dem der Führerschein abgenommen. Dem rumänischen Mitbürger konnte der Führerschein nicht angenommen werde, weil dieser keine Fahrerlaubnis besaß.

