Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diverse schwerwiegende Verkehrsereignisse auf der Bundesautobahn 27

Bremerhaven/Loxstedt / BAB 27 Fahrtrichtung Walsrode Anschlussstelle Bremerhaven/Zentrum bis Anschlussstelle Ihlpohl Am 21.10.2022, gegen 13:15 Uhr wurde der Polizei ein PKW VW Passat in der Farbe braun gemeldet, der starke Schlangenlinien fahren soll. Mehrere Verkehrsteilnehmer hätten stark abbremsen müssen, um eine Kollision zu verhindern. Gegen 13:20 Uhr verursachte der besagte PKW einen Verkehrsunfall, indem er einen auf dem Überholfahrstreifen befindlichen PKW VW Tiguan rammte. In der Folge geriet der Tiguan ins Schleudern, wurde circa 2 Meter in die Luft katapultiert und drehte sich mehrfach um die eigene Achse, bis er auf allen vier Rädern neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Der 43- jährige Fahrzeugführer des Tiguan wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde schwer verletzt (nicht in Lebensgefahr) aus dem Fahrzeug gerettet und in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher und der braune PKW VW Passat konnten durch die Zusammenarbeit mit der Polizei Bremen in einem dortigen Parkhaus angetroffen werden. Hier war es erneut zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der PKW wies diverse Unfallschäden auf. Es besteht der Verdacht, dass er den geliehenen PKW unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat. Der 26-jährige Fahrzeugführer des PKW VW Passat muss mit diversen Strafverfahren rechnen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Aufgrund des Verkehrsunfalls wurde die Bundesautobahn 27, in Fahrtrichtung Walsrode, kurz vor der Anschlussstelle Stotel kurzzeitig vollgesperrt und sodass es zu Verkehrsstörungen kam.

Geestland/ BAB 27 Fahrtrichtung Cuxhaven zwischen den Anschlussstellen Debstedt und Bremerhaven/Zentrum Nur wenige Stunden später, am 21.10.2022, gegen 16:30 Uhr wurde ein sog. "Falschfahrer" auf der BAB 27 gemeldet. Eine 79- jährige Bremerhavenerin fuhr mit ihrem PKW Mercedes an der Anschlussstelle Debstedt entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf die Bundesautobahn 27, Fahrtrichtung Cuxhaven, auf. Sie befuhr den Überholfahrstreifen der Fahrtrichtung Cuxhaven in Richtung Walsrode. Hierbei mussten mehrere Verkehrsteilnehmer ausweichen, um eine Kollision mit ihr zu vermeiden. Durch das schnelle Agieren der Polizeikräfte des Polizeikommissariats Geestland konnte der Verkehr in Fahrtrichtung Cuxhaven angehalten und die Falschfahrerin gestoppt werden. Es kam zu keinem Verkehrsunfall. Die 79-jährige Bremerhavenerin muss mit einem Strafverfahren rechnen, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Bremerhaven/BAB 27 Fahrtrichtung Cuxhaven Auf Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven - Überseehäfen Am 22.10.2022, um 00:20 Uhr befuhr ein 38-jähriger Fahrradfahrer die Bundesautobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven, in Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven/Überseehäfen. Als die Funkstreifenwagenbesatzung sich hinter ihm befand und er das Blaulicht sah, hob er das Fahrrad über die Mittelschutzplanke, um in Fahrtrichtung Walsrode davonzufahren. Was er nicht wusste: auf der Gegenseite wartete bereits ein weiterer Funkstreifenwagen. Bei seiner Fahrt gefährdete er mindestens eine Verkehrsteilnehmerin. Zudem stellte sich heraus, dass das Fahrrad vermutlich entwendet wurde. Gegen den 38-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet sowie die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Zeugen und gegebenenfalls weitere Gefährdete in den o.g. Sachverhalten werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland unter Telefon 04743 9280 zu melden.

