Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Rücksichtslose Fahrweise gefährdet andere Verkehrsteilnehmer

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Bereits am Dienstag (18.10.2022) befuhr ein 44-jähriger Otterndorfer gegen 15:20 Uhr mit seinem PKW zunächst die Neufelder Straße in Cuxhaven in Richtung Kreisverkehr. Bereits beim Einfahren in den Kreisel schnitt er bevorrechtigte Fahrzeuge und fuhr weiter in Richtung Papenstraße. In diesem zweispurigen Bereich wechselte der Fahrzeugführer mehrfach mit überhöhter Geschwindigkeit den Fahrstreifen zwischen dem dortigen, dichten Verkehr, sodass andere Verkehrsteilnehmer potentiell gefährdet wurden. Eine direkt vor Ort befindliche Zivilstreife der Polizei Cuxhaven konnte den Mann an einer Ampel stoppen und kontrollieren.

Zeugen und/oder Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721-573-0) zu melden. Insbesondere die Insassen eines hellen Pkw mit Kennzeichen aus Osnabrück werden gebeten, sich zu melden. Von diesen wurden die Beamten vor Ort noch auf die Fahrweise des BMW angesprochen.

Gegen den Otterndorfer wurde ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet, welches nach aktueller Rechtslage auch ohne weitere Kontrahenten ("Eigenrennen") strafbar ist. Dem Mann droht eine Freiheitsstraße von bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe sowie ein Fahrverbot oder der Entzug seiner Fahrerlaubnis.

