Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrüche in Werkstätten ++ Motorradfahrer schwer verletzt ++ Autos beschädigt ++ Autodieb geschnappt

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Firmengebäude

Beverstedt. Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter in ein Firmengebäude im Heerstedter Mühlenweg eingebrochen. Die Täter brachen ein Fenster auf und durchsuchten die das Gebäude. Entwendet wurden Elektrogeräte und Bargeld, der Schaden beträgt über 1.500 Euro.

++++++

Werkzeuge aus Werkstatt gestohlen

Odisheim. In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind unbekannte Täter in die Werkstatt eines landwirtschaftlichen Anwesens eingebrochen. Die Täter zerstörten das Schloss der Werkstatt und verschafften sich so Zutritt. Asus der Werkstatt wurden diverses Werkzeug im Wert von etwa 1.500 Euro entwendet.

++++++

Autodieb geschnappt

Hemmoor. Am Sonntagmittag hat ein 36-jähriger Hemmoorer ein Auslieferungsfahrzeug eines Imbisses in Hemmoor entwendet. Der Mann kam zu Fuß an dem Imbiss vorbei und bemerkte, dass bei dem Fahrzeug der Schlüssel steckte. Dies war für ihn Anlass genug, sich in das Fahrzeug zu setzen und wegzufahren. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei das Fahrzeug auf einem Hof in der Hauptstraße entdecken. Der Dieb war gerade bei einem Freund zu Besuch. Bei einer Durchsuchung konnte der Fahrzeugschlüssel bei dem 36-jährigen gefunden werden. Als Grund für den Diebstahl gab er an, dass er das Fahrzeug nicht behalten wollte, sondern lediglich den Fußweg zu seinem Bekannten sparen wollte. Da bei der Durchsuchung auch ein Messer bei dem Täter gefunden wurde, handelt es sich nicht um einen einfachen Diebstahl, sondern um einen Diebstahl mit Waffen, einer Straftat mit erhöhter Strafandrohung.

++++++

Mehrere Autos beschädigt

Schiffdorf. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in der Straße Am Orint in Schiffdorf insgesamt drei PKW beschädigt. Unbekannte Täter haben bei den drei auf derselben Straßenseite geparkten Fahrzeugen jeweils den linken Außenspiegel beschädigt. Zeugen, denen in der Nacht von Samstag auf Sonntag Personen und / oder Fahrzeuge in der Straße Am Orint aufgefallen sind, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf unter 04706-9480 zu melden.

++++++

Motorradfahrer schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Schiffdorf. Am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr wurde ein 52-jähriger Motorradfahrer aus Geestland bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Mann war bei Nebel von Wehden aus in Richtung Laven unterwegs. Kurz nach einer Rechtskurve kam er mit seinem Motorrad vermutlich aufgrund der Sichtbeeinträchtigung und einer nicht angepassten Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum prallte der Motorradfahrer gegen einen Baum und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro.

++++++

Lack an mehreren Autos zerkratzt

Cuxhaven. In der Nacht von Freitag, 21.10.2022 auf Samstag, 22.10.2022, wurden zwischen 2 Uhr und 5 Uhr insgesamt drei ordnungsgemäß geparkte PKW im Bereich Am Wehl / Kapitän-Alexander-Straße durch unbekannte Täter beschädigt. An allen Fahrzeugen wurde der Lack zerkratzt. Der Schaden wird insgesamt auf fast 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die zur Tatzeit Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven unter 04721-5730 zu melden.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell