Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl aus PKW +++ Sachbeschädigung an Sporthalle +++ Entwendete Kennzeichen

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Am Samstagmorgen, 22.10.2022, betrat ein bislang unbekannter Täter das Grundstück einer Dachdeckerfirma in der Straße Am Wedenberg in 27612 Loxstedt. Aus einem dort kurzzeitig ungesicherten PKW entwendete er einen Karton mit PU-Schaumdosen. Der Geschädigte bemerkte die Tat und nahm die Verfolgung des Mannes auf, der das Diebesgut während der Flucht auf einem benachbarten Grundstück entsorgte. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: 160 cm, schlank, Bart, grüne Jacke, blaue Schuhe mit weißen Streifen, FFP2-Maske. Er konnte unerkannt entkommen.

-----------------------

Schiffdorf/Spaden. Am Samstagmorgen, 22.10.2022 wurden der Polizei gegen 10:20 Uhr zerstörte Glasscheiben an einer Eingangstür sowie an einem Fenster der Sporthalle im Sölzenweg in 27619 Schiffdorf/Spaden gemeldet. Es ist zu vermuten, dass der oder die Täter die Scheiben in der zurückliegenden Nacht unter erheblicher Gewaltanwendung zerstört haben. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

------------------------

Beverstedt/Heyerhöfen. In der Zeit vom 17.10.2022 bis 21.10.2022 stellte ein Fahrzeughalter seinen schwarzen Mazda CX an der Straße Herrenkamp in 27616 Beverstedt im dortigen Gewerbegebiet ab. In der genannten Zeit entwendeten unbekannte Täter beide Kennzeichenschilder des Mazda.

Zeugen, die Hinweise zu den o.g. Sachverhalten geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Schiffdorf unter Telefon 04706 9480 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell