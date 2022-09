Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach vermutlicher Brandstiftung an einem Fahrgeschäft in Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0999

Nach einem Brandgeschehen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (10./11.09.2022) in der Stadttorstraße in Lünen, bei dem ein Fahrgeschäft und ein dazugehöriger Anhänger in Brand geraten waren, sucht die Polizei nach Zeugen.

Gegen 6 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei wegen des Brandes an dem dortigen Fahrgeschäft an der Stadttorstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte ein Reifen eines Anhängers. Auch das Fahrgeschäft selber brannte, da die Reifen des Schaustellerfahrzeuganhängers Feuer gefangen hatten. Das Feuer beschädigte unter anderem die Fahrzeuggondeln sowie den Fußboden des Fahrgeschäfts. An dem Lkw des Schaustellers war ebenfalls eine Beschädigung am Reifen festzustellen.

Derzeit geht man von einem Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich aus.

Brandstiftung kann nach jetzigem Stand der Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden. Daher sucht die Polizei nach Zeugen, die etwas verdächtiges in der Zeit von 1 - 6 Uhr gesehen haben und bittet diese, sich an die Kriminalwache unter der Telefonnummer 0231/132-7441 zu wenden.

