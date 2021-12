Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Trickdiebstahl an Wohnungstür

Mutterstadt (ots)

Am 01.12.2021, gegen 17:00 Uhr, klingelten zwei unbekannte Täter an der Wohnungstür einer 72-Jährigen in der Schlesierstraße. Einer der beiden Täter fragte die Dame, ob sie Kleingeld wechseln könne. Nachdem die 72-Jährige ihren Geldbeutel holte, wollte der Täter doch kein Geld mehr gewechselt haben. Hierauf legte die Dame ihren Geldbeutel im Eingangsbereich ab. Ein Täter nutzte dies, nahm den Geldbeutel und beide flüchteten. Beschreibung der Täter: männlich, ca. 18-20 Uhr, Bartansatz, beide trugen dunkle Kleidung mit Kapuze. Im Geldbeutel befand sich ein dreistelliger Geldbetrag. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

