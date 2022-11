POL-KN: (Schramberg, Hardt - Tennenbronn, K 5531) Unfall fordert rund 13.000 Euro Schaden

Duchtlingen (ots) - Unbekannte sind im Zeitraum von Sonntagmorgen, 9 Uhr, bis Montagnacht, 1 Uhr, in ein Wohnhaus auf der Hegaustraße eingebrochen. Die unbekannten Täter brachen eine Nebeneingangstür auf der Gebäuderückseite des Zweifamilienhauses auf und gelangten so in die Innenräume der Wohnung im Erdgeschoss. Diese verließen die Einbrecher jedoch ohne Beute. ...

mehr