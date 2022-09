POL-OG: Kehl - Verkehrskontrolle mit mehreren Verstößen

Baden-Baden (ots) - Am Donnerstagnachmittag gegen 16:40 Uhr soll ein 39-Jähriger zusammen mit einem noch unbekannten Komplizen in einem Drogeriemarkt in der Gernsbacher Straße eine Vielzahl von Hygieneartikeln im Wert von mehreren Hundert Euro in einem Rucksack verstaut und diese anschließend entwendet haben. Nachdem beide von einer Zeugin angesprochen wurden, flüchteten sie zu Fuß durch die Fußgängerzone. Eine ...

mehr