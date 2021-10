Polizeidirektion Hannover

POL-H: Lehrte: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht

Hannover (ots)

Am Samstag, 02.10.2021, hat eine 41 Jahre alte Fahrerin mit ihrem VW Polo eine 50-jährige Radfahrerin an der Bahnhofstraße in Lehrte angefahren. Dabei stürzte die Radlerin und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Autofahrerin verließ wenig später unerlaubt den Unfallort. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover parkte eine VW-Fahrerin gegen 12:30 Uhr an der Bahnhofstraße rückwärts aus und blieb zunächst mittig auf der Fahrbahn stehen. Anschließend fuhr sie an, um ihre Fahrt in Richtung Bindestraße fortzusetzen. Dabei erfasste sie mit der rechten Vorderkante ihres Fahrzeuges eine Radfahrerin, die zeitgleich den Pkw verbotswidrig rechts überholte. Die 50-jährige Radlerin stürzte zu Boden und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Wenig später entfernte sich die Autofahrerin unerlaubt vom Unfallort.

Ein Rettungswagen brachte die 50-Jährige in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei führten zu einer 41-jährigen Autofahrerin, die noch am selben Tag eine Polizeidienststelle aufsuchte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde durchgeführt, dieser verlief negativ.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell