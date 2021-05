Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mit Drogen am Steuer erwischt

Zittau (ots)

Am Dienstagnachmittag haben Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz einen BMW-Fahrer auf der Hochwaldstraße in Zittau kontrolliert. Da der 43-jährige tschechische Fahrer in der Vergangenheit bereits wegen dem Fahren unter berauschenden Mitteln aufgefallen war, führten die Polizisten einen Drogenschnelltest durch, welcher positiv auf Amphetamine anschlug.

Die weitere Sachbearbeitung hat die Landespolizei übernommen.

