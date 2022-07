Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zeugin hört Gespräch von Taschendieben im Zug mit - Festnahme durch Bundespolizei

Köln (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (01.07.) stellte die Bundespolizei Köln am Hauptbahnhof zwei Taschendiebe an einem eingefahrenen Schnellfahrzug am Gleis 7. Die zwei jungen Männer hatten sich nach ihrer Tat über weitere in Frage kommende Beute unterhalten, was eine Zeugin mithörte und dies dem Zugpersonal mitteilte. Die Bundespolizei nahm die Tatverdächtigen vorläufig fest.

Im ICE von Düsseldorf nach Köln konnte eine 38-jährige Frau aus Bielefeld das Gespräch von zwei 16 und 17 Jahre alten Männern verfolgen, welche sich auf Arabisch über das Gepäck von anderen Reisenden unterhielten und einen Diebstahl planten. Die wachsame Dame teilte ihre Erkenntnisse dem Zugpersonal mit, welches Reisende umgehend nach etwaigen fehlenden Gepäck befragte. Ein 31-jähriger Berliner meldete sich und gab an, dass sein Laptop fehlte. Die hinzugerufene Bundespolizei, welche am Kölner Hauptbahnhof bereits auf den einfahrenden Zug wartete, konnte den fehlenden Laptop im Gepäck bei einem der beiden Männer ausmachen. Bei einer Überprüfung seiner Personalien wurde bekannt, dass er bereits wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist und von den Staatsanwaltschaften Essen, Duisburg und Münster u.a. wegen Diebstahl gesucht wurde. Unter Benachrichtigung des Jugendamtes wurde er zunächst vorläufig festgenommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und wegen Erschleichen von Leistungen, da er, sowie sein Begleiter, für die Zugfahrt keinen Fahrausweis erworben hatten. Beide Tatverdächtigen wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten erkennungsdienstlich behandelt, anschließend konnten sie die Dienststelle verlassen.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei vor Taschendieben! Taschen- und Gepäckdiebe machen keine Ferien! Tipps, wie sich jeder vor einem Taschendiebstahl schützen kann, sind auf der Homepage der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de auffindbar.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell