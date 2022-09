POL-IZ: 220926.6 Heide: Sicherheitsleistung nach Trunkenheitsfahrt

Horst (ots) - Innerhalb von nur einer halben Stunde ist ein Einbrecher am vergangenen Freitag in ein Haus in Horst eingestiegen. Ob der Dieb etwas entwendete, ist unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von 11.00 Uhr bis 11.30 Uhr war die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Theodor-Storm-Straße unterwegs. Ihre Abwesenheit nutzte ein Einbrecher und drang über ein Fenster gewaltsam in das Objekt ein. ...

