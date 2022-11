Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Duchtlingen, Lkr. Konstanz) Unbekannte brechen in Wohnhaus ein

Duchtlingen (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum von Sonntagmorgen, 9 Uhr, bis Montagnacht, 1 Uhr, in ein Wohnhaus auf der Hegaustraße eingebrochen. Die unbekannten Täter brachen eine Nebeneingangstür auf der Gebäuderückseite des Zweifamilienhauses auf und gelangten so in die Innenräume der Wohnung im Erdgeschoss. Diese verließen die Einbrecher jedoch ohne Beute. In eine weitere Wohnung im 1. Obergeschoss gelangten die Täter nicht. An der Eingangstür entstand Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Hegaustraße/K6125 aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731 1437-0, zu melden.

