Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Betrunkene Autofahrerin verletzt Polizist - Wohnungseinbruch - Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Korb: Mit Verkehrsschild kollidiert

Ein 40 Jahre alter Citroen-Fahrer wollte am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr von der Talstraße nach links in die Südstraße abbiegen, kam hierbei allerdings zu weit nach links und überfuhr eine Verkehrsinsel, wo er mit dem dortigen Verkehrsschild kollidierte. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro.

Waiblingen: Betrunkene Autofahrerin verletzt Polizist

Eine 37-jährige Skoda-Fahrerin fuhr am Sonntagabend kurz nach 23:10 Uhr die B14 von Fellbach kommend in Richtung Backnang entlang. Hierbei fuhr sie auffällig in Schlangenlinien, weshalb sie durch Beamte des Polizeireviers Waiblingen einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Die Frau ignorierte jedoch die Anhaltezeichen und fuhr weiter bis zur Anschlussstelle Schwaikheim, wo sie die Bundesstraße verließ. Kurz darauf konnte sie einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Da die Frau offensichtlich deutlich alkoholisiert war, wurde sie zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Hiergegen wehrte sie sich massiv und verletzte einen der Polizisten leicht. Zudem beleidigte sie die Beamten mehrfach, unter anderem als Rassisten. Der Führerschein der 37-Jährigen wurde beschlagnahmt, sie muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Winnenden-Hertmannsweiler: Von Straße abgekommen

Ein 59 Jahre alter Skoda-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 17:10 Uhr die Stuttgarter Straße in Richtung Nellmersbach. Hierbei kam er alleinbeteiligt von der Straße ab und kollidierte mit einem Lichtmast und einem Verkehrszeichen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Gesamtschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt.

Backnang: Unfallflucht

Am Freitag ereignete sich im Dresdener Ring eine Verkehrsunfallflucht, bei der 2000 Euro Fremdschaden hinterlassen wurde. Ein unbekannter Autofahrer fuhr im Bereich eines Lebensmittelmarktes auf einen am Fahrbahnrand parkenden Pkw Golf hinten auf und entfernte er sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich zwischen 9.45 Uhr und 18 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Aspach: Wohnungseinbruch

In der Kantstraße wurde zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in ein Wohnhaus eingebrochen. Hierzu haben die Einbrecher ein Fenster aufgebrochen und sich Zugang zum Gebäude verschafft, wo sie letztlich aufgefundenes Bargeld entwendeten. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen wird nun von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Fellbach: Unfallflucht

Auf dem Parkgelände eines Elektronikfachmarktes in der Bühlstraße ereignete sich am Samstag in der Zeit zwischen 16 Uhr und 17 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß gegen die linke Fahrzeugseite eines dort parkenden Pkw Mercedes E-Klasse und entfernte sich anschließend unerlaubt, ohne den verursachten Fremdschaden in Höhe von ca. 3000 Euro anzuzeigen. Die Polizei Fellbach bittet nun um Zeugenhinweise, die unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen werden.

Kaisersbach: Feuerwehreinsatz

Beim Befeuern eines Holzofens entstand am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr in einem Wohnhaus in Mönchhof ein Kaminbrand, woraufhin die örtliche Feuerwehr mit drei Einsatzfahrzeugen und 14 Einsatzkräften ausrückten. Nach Begutachtungen des Schornsteins durch einen Schornsteinfeger wurde festgestellt, dass weder am Gebäude noch am Schornstein selbst ein Sachschaden entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell