POL-MK: Großkontrolle anlässlich der Brückensperrung

Lüdenscheid (ots)

Auf insgesamt neun Stellen verteilt waren gestern wieder zahlreiche Polizeibeamte im Stadtgebiet unterwegs. Es ging vor allem um Durchfahrt-Verbote und Tempolimits auf der Umleitung und den Ausweichstrecken. Kontrollorte waren u.a. Altenaer Straße, Heedfelder Landstraße, Rahmedestraße, Im Olpendahl, Brockhauser Weg und Fontanestraße. Die heimischen Einsatzkräfte wurden durch Polizeibeamtinnen und -beamte der Kreispolizeibehörden Wuppertal, Ennepe-Ruhr, Hochsauerland, Unna, Siegen und Soest unterstützt.

An den eingerichteten Kontrollstellen wurden rund 109 LKW und 156 PKW kontrolliert. 102 Pkw-Fahrerinnen und -Fahrer hatten keine Erklärung, warum sie an den "Durchfahrt-Verboten"-Schildern vorbeigefahren sind. Sieben Lkw-Fahrer verstießen gegen die Durchfahrts-Verbote. An der Anschlussstelle Lüdenscheid-Mitte bogen 32 Verkehrsteilnehmer falsch ab.

186 Pkw waren zu schnell unterwegs. Vier Fahrzeuge mussten an Ort und Stelle stillgelegt werden, weil sie die Verkehrssicherheit gefährdeten. Fünf Verkehrsteilnehmer waren ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Die Einsatzkräfte ahndeten weitere 72 Verstöße, u.a. wegen ungenügender Ladungssicherung, Missachtung von Sozialvorschriften, fehlender Gurte oder Rotlichtverstößen.

Die Großkontrolle gehört zu einer Serie von Kontrollen. Die Maßnahmen sowie fortwährende Tempo-Kontrollen werden auch in den kommenden Monaten fortgesetzt. (dill)

