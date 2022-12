POL-MK: Bezugsmeldung zu "Suche nach vermisster 80-Jähriger" (07.12.2022, 15:50 Uhr, gelöscht) - Vermisste wohlbehalten angetroffen

Lüdenscheid (ots) - Ein am Dienstagabend zwischen 19:30 Uhr und Mitternacht in der Straße Zur Normandie parkender Mercedes Viano wurde durch einen unbekannten Täter ringsherum mit Graffiti besprüht. Der Halter stellte die Schmierereien in der Nacht fest und erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung. (schl) Eine ...

mehr