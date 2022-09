Polizei Dortmund

POL-DO: Falscher Polizist bestiehlt Seniorin - Polizei fahndet mit Lichtbildern nach Tatverdächtigem

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0985

Ein Unbekannter hat als angeblicher Polizist am 21. Mai eine 91-jährige Dortmunderin in deren Wohnung in Kirchhörde bestohlen. Mit Lichtbildern sucht die Polizei nun nach einem Tatverdächtigen.

Der Tat vorausgegangen waren im Mai mehrere Anrufe, in denen ein angeblicher Polizeibeamter der Seniorin geschildert hatte, dass in ihrem Umfeld Täter unterwegs seien, die ältere Menschen ausrauben. Um einen Raub auf sie zu verhindern, stehe sie nun unter Beobachtung der Polizei und solle die Wertsachen, die sie zuhause aufbewahrt, in die Obhut der Polizei geben. Kurze Zeit später erschien ein angeblicher Beamter an ihrer Tür und nahm unter anderem Geld und Bankkarten entgegen. Er wird als ca. 175 cm groß und von kräftiger Statur beschrieben.

Anschließend hob ein Unbekannter an mehreren Geldautomaten Bargeld vom Konto der Dortmunderin ab. Dabei entstanden die im Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlichten Fotos:

https://polizei.nrw/fahndung/86930

Die Polizei fragt nun: Kennen Sie den Mann und können Sie Angaben zu seiner Identität/seinem Aufenthaltsort machen? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell