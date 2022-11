POL-PPKO: Fahrradeigentümer gesucht - wer vermisst sein Rad?

Selters Ww. (ots) - Am Morgen des 15.11.2022 gegen 02:31 Uhr beschädigten unbekannte Täter in 56242 Selters die Geldautomaten einer Sparkassenfiliale in der Rheinstraße. Zu einer Sprengung der Geldautomaten kam es nicht. Die Polizei wendet sich über die Medien mit der Bitte um Mithilfe an die Öffentlichkeit. Die Polizei fragt: - Wer hat die Tat beobachtet bzw. ...

