POL-HI: Diebstahl eines Rollers am Elzer Bahnhof - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - (fkl) In der Zeit von Mittwoch, dem 28.09.2022 gegen 20:30 Uhr bis Donnerstag, dem 29.09.2022 gegen 08:30 Uhr zerstechen Unbekannte zwei Reifen an einem geparkten Pkw in der Geseniusstraße, 31008 Elze OT Esbeck. Die Polizei Elze bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder Hinweise zu Tätern geben können, sich mit dem Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in ...

