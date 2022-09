Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Zigarettenautomatensprengung

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, welche am 30.09.2022 einen Zigarettenautomaten in der Zierenbergstraße in Hildesheim mit einem Sprengkörper beschädigten. Nach bisherigen Erkenntnissen sprengten der oder die Täter gegen 03:00 Uhr den Automaten, der an einer Hauswand im Bereich Ecke Elzer Straße Zierenbergstraße hängt. Der Automat wurde dadurch stark beschädigt.

Zeugen, die zu der Tat oder den Tätern Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung zu setzen.

