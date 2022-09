POL-HI: Kontrollen des gewerblichen Verkehrs auf der A 7

Hildesheim (ots) - Bockenem-(hei): Bereits in der Zeit von Freitag, 23.09.2022, ca. 15:00 Uhr, bis Samstag, 24.09.2022, ca. 22:00 Uhr, kam es in der Allensteiner Straße in Höhe der dortigen Spielothek zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Rangieren gegen einen dort aufgestellten Bauzaun und beschädigte hierbei eines der Elemente. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich ...

