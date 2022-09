POL-HI: Beschädigter Bauzaun in Bockenem -Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Sarstedt - (ede) In der Zeit von Montag, 26.09.2022, 19 Uhr, bis Mittwoch, 28.09.2022, 10:20 Uhr, wurde in der Weichsstraße in Sarstedt ein ordnungsgemäß am Straßenrand geparkter PKW Peugeot beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte den Peugeot an der hinteren Stoßstange und verursachte dabei einen Schaden von ca. 500EUR. Der Fahrzeugführende entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. ...

