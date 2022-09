POL-HI: Nachtragsmeldung zum Unfall mit vier Sattelzügen auf der A 7

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Dienstag, 27.09.2022, kam es in der Katharinenstraße zu einem Kioskeinbruch, bei dem Tabakwaren entwendet wurden. Die Tatzeit liegt zwischen Montagabend, 22:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 05:50 Uhr. Zumindest ein unbekannter Täter verschaffte sich über ein Verkaufsfenster gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten, aus denen nach gegenwärtigem Ermittlungsstand eine ...

mehr