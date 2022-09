Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Zeugenaufruf zu weiterem Automatenaufbruch

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Heimgartenstr (al). Vermutlich in der Nacht vom 28.09.2022 auf den 29.09.2022 kommt es an genannter Örtlichkeit zu einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Dieser ist durch die unbekannte Täterschaft gewaltsam, vermutlich mittels einer Flex, geöffnet worden. Über die Höhe des Diebesguts können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen im Stadtgebiet Sarstedt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell