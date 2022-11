POL-PPKO: Versammlungsgeschehen in Remagen

Koblenz (ots) - Im Zeitraum 10./11.11.2022, 16:30-09:30 Uhr kam es in der Emser Straße in Koblenz (Höhe Hausnummer 81) zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich im Vorbeifahren wurde in diesem Zeitraum ein dort geparktes Fahrzeug gestreift und dabei beschädigt. Die Polizei Koblenz bittet um Zeugenhinweise unter 0261/103-2510. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Pressestelle EPHK Jürgen Fachinger Telefon: ...

