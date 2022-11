Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach unbekannten Tatverdächtigen

Koblenz (ots)

Am 15.05.2022 parkte die Geschädigte ihren PKW an den Ladesäulen für Elektrofahrzeuge am Shell Autohof in Mendig. Da sie zum Freischalten der Ladesäule ihr Handy benötigte, holte sie dieses aus ihrer Handtasche und legte diese daraufhin auf den Beifahrersitz ihres unverschlossenen PKW. Ein bislang unbekannter Täter (TV 1) öffnete unbemerkt die Beifahrertür und entwendete die Handtasche. Die Tat wurde durch die Überwachungskameras aufgezeichnet.

Wenig später wurde die EC-Karte der Geschädigten in einem Mc Donald´s Restaurant in Remscheid verwendet. Anhand der Bilder der Videoüberwachung ist ersichtlich, dass hier zwei weitere Täter (TV 02 und TV 03) agiert haben.

Es ist davon auszugehen, dass es sich um überregional agierende Täter handelt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Mayen unter der Telefonnummer 02651-8010 entgegen.

Die Fotos der Tatverdächtigen finden Sie hier: https://s.rlp.de/utiqm

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell