Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Helfer angegriffen - Lagerfeuer richtet Schaden an - Pfefferspray eingesetzt - Fahrzeuge mutwillig beschädigt - Rund 30.000 Euro Schaden bei Brand - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Von der Fahrbahn abgekommen - ein Leichtverletzter

Leichte Verletzungen zog sich ein 19 Jahre alter Hyundai-Fahrer am Sonntagabend bei einem von ihm verursachten Verkehrsunfall zu. Gegen 20.15 Uhr befuhr er mit seinem Fahrzeug den Erzweg zwischen Röthardt und der Erzgrube. Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit kam der Pkw von der Straße ab, prallte zunächst gegen einen Erdhaufen und anschließend gegen einen Baum. Am Fahrzeug des 19-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Aalen-Fachsenfeld: Radfahrerin leicht verletzt

Am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr geriet eine 28 Jahre alte Fahrradfahrerin mit dem Vorderreifen ihres Rades in der Waiblinger Straße gegen den Bordstein, weshalb sie auf die Fahrbahn stürzte. Bei dem Sturz zog sich die 28-Jährige leichte Verletzungen zu; sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Aalen-Treppach: Rund 30.000 Euro Schaden bei Brand

Ersten Einschätzungen nach beläuft sich der Sachschaden, der am Sonntagmorgen bei einem Brand in der Schneideräckerstraße entstand, auf rund 30.000 Euro. Gegen 9 Uhr hatte ein Feuer, welches offenbar von einem Mülleimer ausging, zunächst das Gebüsch vor dem Gebäude und dann auf die Hausfassade übergegriffen. Durch den Brand wurde auch der Dachstuhl in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer wurde von der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften angerückt war, gelöscht. Sämtliche Bewohner des Gebäudes blieben unverletzt; Beamte der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen bzgl. der Brandursache aufgenommen.

Oberkochen: Helfer angegriffen

Eine Passantin entdeckte am Samstagabend gegen 22.50 Uhr einen Mann, der schlafend auf einer Mauer an einer Bushaltestelle in der Jenaer Straße lag. Die Frau hielt einen zufällig vorbeikommenden Rettungswagen an, dessen Besatzung den offenbar stark alkoholisierten Mann ansprachen. Auch ein weiterer Passant bot seine Hilfe an. Noch während sich die drei um den 55-Jährigen kümmerten, schlug dieser einen Rettungssanitäter mit der Faust ins Gesicht und rannte anschließend in ein Gebüsch. Nachdem er dort wieder eingeholt worden war, brachte das Team des Rettungsdienstes den schon leicht unterkühlten Mann nach Hause, wo er der Obhut seiner Frau übergeben wurde.

Aalen: Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Mindestens fünf Fahrzeuge, die entlang der Karl-Mikeler-Straße abgestellt waren, wurden zwischen Freitagabend 21.30 Uhr und Samstagmorgen 7.40 Uhr durch Unbekannte mutwillig beschädigt. An allen Fahrzeugen waren die Außenspiegel abgerissen oder beschädigt, wobei Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Oberkochen: Gegen Leitplanke gefahren

Auf der B 19 zwischen den Abfahrten Oberkochen Zeiss und Oberkochen Nord kam ein 18-Jähriger am Samstagmorgen gegen 6.35 Uhr mit seinem Mercedes Benz nach links von der Straße ab und prallte mit dem Pkw gegen die Leitplanken. Der Fahranfänger blieb unverletzt; an seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Bopfingen: Rollerfahrer gestürzt

Mit seinem Roller befuhr ein 65-Jähriger am Samstagmorgen gegen 9 Uhr die Ipfstraße, von wo aus er nach links in die Ellwanger Straße abbog. Hierbei rutschte das Hinterrad des Zweirades weg und der 65-Jährige stürzte auf die Straße, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog.

Ellwangen: Von der Straße abgekommen

Auf rund 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 63-Jähriger am Samstagmittag gegen 13.50 Uhr verursachte, als er mit seinem Hyundai auf der Kreisstraße 3215 zwischen Birkenzell und Gerau von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Pfefferspray eingesetzt

Aufgrund ihrer starken Alkoholisierung wurden zwei bislang unbekannte Männer am Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr gebeten, eine Gaststätte in der Parlerstraße zu verlassen. Zunächst gingen die beiden tatsächlich davon, kamen dann aber kurze Zeit später wieder zurück. Die Unbekannten öffneten die Türe zum Vorraum und sprühten Pfefferspray in das Gebäudeinnere, wodurch zwei 23 und 25 Jahre alte Mitarbeiter der Security leicht verletzt wurden. Beide mussten im Anschluss wegen einer Augenreizung ärztlich behandelt werden. Hinweise auf die beiden Männer nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Auf die Gegenfahrbahn geraten

Überhöhte Geschwindigkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Samstagnachmittag gegen 17.45 Uhr ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand. Mit seinem Dacia kam ein 47-Jähriger im Kurvenbereich auf der Landesstraße 1160 zwischen dem Ostalbkreis und der Kreisgrenze Göppingen auf die Gegenfahrspur, wo es zum Zusammenstoß mit dem Lkw eines 58-Jährigen kam.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 30-Jährige ihren Seat Leon am Samstagnachmittag kurz vor 16 Uhr auf der Lorcher Straße anhalten. Ein 19-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Audi auf, wobei ein Sachschaden von rund 4500 Euro entstand.

Mögglingen: Lagerfeuer richtet Schaden an

Auf dem Gelände des Naturkindergartens in der Straße Im Hardt entfachten Unbekannte zwischen Dienstag und Mittwoch ein kleines Lagerfeuer. Hierbei wurden die Sitzgelegenheiten sowie die Grasfläche in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 8776 entgegen.

