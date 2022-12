POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022

Hemer (ots) - Vier unbekannte Täter versuchten am frühen Montagmorgen, gegen 01:10 Uhr, in eine Tankstelle an der Iserlohner Straße einzubrechen. Sie beschädigten dazu die Fassadenverkleidung des Verkaufsraums, indem sie unter anderem ein Blechstück entferntem. Eine Überwachungskamera filmte den Einbruchsversuch. Nach ca. 30 Minuten entfernten sich die Täter in Richtung Jägerstraße, ohne in den Verkaufsraum ...

