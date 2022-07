POL-Bremerhaven: Polizei sucht Zeugen nach Raub

Bremerhaven (ots) - Hinweis: In der Ursprungsnachricht wurde ein fehlerhafter Internetlink veröffentlicht. Der korrekte Link befindet sich in dieser Mail. Der Text der Pressemitteilung bleibt unverändert. Hier die korrigierte Fassung: In der Zeit vom 17. bis 21. August 2022 findet in Bremerhaven das Hafenfest Maritime Tage 2022 im Bereich Neuer und Alter Hafen sowie ...

mehr