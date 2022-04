Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Drei brennende Müllcontainer in Haste - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Freitag in den frühen Morgenstunden, gegen 04:40 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden Müllcontainer in der Hardinghausstraße, Ecke Bramstraße gerufen. Vor Ort wurde festgestellt, dass insgesamt drei Abfallcontainer brannten, davon einer in der Hardinghausstraße und zwei weitere ca. 100 m entfernt in der Bramstraße. Betroffen waren jeweils Grundstücke zweier Mehrfamilienhäuser. Einer der drei Container stand bei Eintreffen der Polizei komplett in Flammen, bei den anderen beiden war noch kein offenes Feuer zu sehen. Die Kräfte der Feuerwehr konnten die brennenden Müllcontainer umgehend löschen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Feuer durch Fremdeinwirkung entstanden. Wer sachdienliche Hinweise zu den Taten oder möglichen Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3103 oder - 2215.

