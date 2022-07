Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Aus dem Nest gefallen - Eichhörnchen in Not

Bremerhaven (ots)

In einem Innenhof im Bremerhavener Stadtteil Wulsdorf fand am vergangenen Samstag, 9. Juli, ein Anwohner drei Eichhörnchen-Babys und verständigte die Polizei.

Offenbar waren die niedlichen Fellnasen aus ihrem Nest gefallen und daraufhin von ihrer Mutter nicht mehr versorgt worden. Die Beamten nahmen die Tiere in ihre Obhut und brachten sie in das örtliche Tierheim. Hier werden die drei wieder aufgepäppelt und können hoffentlich bald groß und stark in die freie Wildbahn zurückkehren.

