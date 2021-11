Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kabeldiebstahl

Erkelenz-Keyenberg (ots)

Am Samstag (06. November), zwischen 1 Uhr und 18.15 Uhr, stahlen unbekannte Personen Strom- und Kupferkabel, nachdem sie zuvor gewaltsam in ein landwirtschaftliches Gebäude in der Holzweilerstraße eingedrungen waren.

