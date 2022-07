POL-Bremerhaven: Bellende Hunde rufen die Polizei auf den Plan

Bremerhaven (ots) - Am gestrigen Donnerstag, 7. Juli, verschafften sich Kriminelle unbefugt Zutritt zu dem Grundstück eines Einfamilienhauses im Bremerhavener Stadtteil Wulsdorf und machten sich an einem Geräteschuppen sowie dem Wohnhaus zu schaffen. Gegen 9.20 Uhr verließ die 77-jährige Bewohnerin ihr Haus an der Engen Straße. Als sie gegen 10.30 Uhr zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte Werkzeuge ...

mehr