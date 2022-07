Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Dringende Warnung vor Trickdieben: Erneut machen falsche Wasserwerker Beute

Bremerhaven (ots)

Nach einem erneuten Trickdiebstahl durch falsche Wasserwerker am Mittwochvormittag, 6. Juli, warnt die Polizei Bremerhaven insbesondere ältere Mitbürger vor der Masche der Täter und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 10.30 Uhr gab sich ein unbekannter Mann an der Haustür einer älteren Dame an der Schillerstraße im Stadtteil Geestemünde als Handwerker aus. Er erzählte, dass es einen Wasserrohrbruch in einer benachbarten Straße gegeben habe und nun das Wasser auf Verunreinigungen geprüft werden müsse. Dadurch erschlich er sich das Vertrauen der Seniorin und wurde eingelassen. Der Tatverdächtige erweckte den Anschein, die Wohnungstür zu schließen, und ging mit der Seniorin ins Badezimmer. Während die Wasserhähne aufgedreht wurden, stellte sich der angebliche Handwerker in die Tür des Badezimmers, sodass die Seniorin sowohl akustisch als auch optisch nicht mitbekommen konnte, was im Rest der Wohnung geschah. Nach einiger Zeit verließ der vermeintliche Handwerker die Wohnung. Kurz darauf bemerkte die Frau, dass ihre Wohnung durchsucht worden war unter anderem ihre Geldbörse fehlte. Es ist nicht auszuschließen, dass während der Wartezeit im Badezimmer eine weitere Person die Wohnung betreten hatte. Der vermeintliche Handwerker wurde beschrieben als ca. 50 Jahre alt, 1,60 Meter groß und dicklich. Er trug blaue Kleidung und eine Mütze. Wer am Mittwoch zwischen 10.30 und 11 Uhr im Bereich Schillerstraße/Georg-Seebeck-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-3321 zu kontaktieren.

Hinweis an die Medien: Bitte veröffentlichen Sie aufgrund der aktuellen Vorfälle auch nachfolgende Präventionshinweise, um weitere Taten zu verhindern.

Dazu die Tipps Ihrer Polizei:

Trickdiebe an der Haustür gehen in der Regel sehr geschickt vor. Sie suchen sich ihre Opfer gezielt aus, erzeugen schnell einen vertrauenserweckenden Eindruck und nutzen dieses bei älteren Menschen schamlos aus.

Dabei versuchen die Täter in der Regel einfach nur, aufgrund einer vorgetäuschten Notlage (dringendes Telefonat, Durst etc.) oder einer vorgetäuschten amtlichen/dienstlichen Eigenschaft (Behörde, Handwerker etc.) in die Wohnung zu gelangen. Lassen Sie das auf keinen Fall zu!

Generell gilt: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!

- Erkundigen Sie sich vor dem Öffnen der Tür, wer zu Ihnen will! Benutzen Sie dazu Fenster, Türspione, Gegensprechanlagen und öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre oder Kette!

- Lassen Sie sich bei unangekündigten Handwerker-Besuchen Ausweispapiere zeigen und halten Sie telefonisch Rücksprache mit den Unternehmen. Jeder seriöse Handwerker oder Ableser hätte Verständnis dafür, wenn er zunächst warten müsste.

- Bitten Sie die fremde Person zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn Vertrauenspersonen (Nachbar, Angehörige etc.) anwesend sind!

- Zeigen Sie fremden Personen keine persönlichen Unterlagen oder Wertgegenstände; verwahren Sie diese idealerweise sicher in einem Safe oder Bankschließfach!

Sind Sie sich unsicher? Dann rufen Sie sofort die Polizei unter 110. Weitere Tipps unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell